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لبنان | 15 حالة حرجة في مستشفى رفيق الحريري.. إليكم تقرير كورونا اليومي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

مستشفى رفيق الحريري

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس ، وجود 15 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 206
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1341
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 15
– حالات وفاة: 0

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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