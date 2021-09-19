لبنان | “كورونا” لبنان.. انخفاض بعدد الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 28 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد 616 إصابة جديدة بـ”كورونا” و4 وفيات.

يذكر أنه أعاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، التأكيد على فعالية اللقاحات وحمايتها المواطنين من مخاطر كورونا، فأشار إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس كورونا كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.

وأضاف في تغريدة له أنّ “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد 91%”.