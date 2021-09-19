لبنان | تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية.. تدابير سير في بيروت غداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد يستكملها مساءً في قصر الأونيسكو، لذلك، أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات اعتباراً من الساعة 6:00 وفقاً لما يلي:

منع مرور السير

– المقبل من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

– من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعوداً نحو تقاطع الصلح / كرامي، ونزولاً بإتجاه شارع شاتيلا.

تحويل السير المقبل من

– جادة ديغول – تقاطع الكارلتون – ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية