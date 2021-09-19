لبنان | أبي اللمع: لا ثقة للحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ ساعتين

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع، على أن “ورقة العمل الذي طرحها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ذكية وعملية ويمكن إذا حسنت النيات، البناء عليها لانتشال لبنان من أزماته الحالية، وعلى أن سلاح الموقف مهم جدا”، مستشهدا ب “مئات المسؤولين الذين يطالبون الرئيس بالاستقالة”.

ورأى أن “الاتصال الذي حصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني ساهم في تعجيل تشكيل الحكومة البعيدة كل البعد عن المبادرة الفرنسية”. وقال: “المساعدات الدولية ستأتينا بالقطارة بسبب هذه الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة، في انتظار الانتخابات النيابية المقبلة، وفي ضوء الأكثرية والأقلية، سيتقرر حجم المساعدات، لذلك القوات ليست بوارد المشاركة في الحكومة الحالية وهي تنتظر الانتخابات النيابية التي تأملها مبكرة، وفي ضوء النتائج ستبني على الشيء مقتضاه”.

أضاف: “الحكومة بعيدة كل البعد عن المبادرة الفرنسية، فحكومة الرئيس ميقاتي أبعد كل البعد عن حكومة تكنوقراط مستقلين كليا عن الأحزاب والمحسوبيات السياسية، لذلك سينظر العالم إلى حكومة ميقاتي فقط كحكومة الحد من الانهيار والتحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وليس حكومة الخروج من جهنم”.

وأشار إلى أن “التكتل لن يعطي الثقة للحكومة الجديدة، نظرا إلى طريقة تشكيلها، إنما سيؤيد أي قرار يخدم المصلحة العليا للبنان واللبنانيين”.

ولفت إلى أن “كل الاحتمالات واردة بالنسبة إلى التحالفات في الانتخابات النيابية، وبخاصة مع المجتمع المدني”، وشدد على أن “القوات كانت من خلال عملها السياسي والوزاري، من مؤسسي الحراك الشعبي، ولا يمكن القول بتاتا إنها ركبت الانتفاضة، لأنها كانت في صلب تحركاتها ونشاطاتها”.

وعن التحالف مع “المستقبل” و”الاشتراكي” قال: “لدينا كلنا متسع من الوقت لكي نقرر، لكن ما يمكن تأكيده، أن القوات والمستقبل والاشتراكي لديهم النظرة عينها والتوجه الاستراتيجي عينه، يبقى أن نتفق على التفاصيل”.

واعتبر أن “العلاقة المميزة بين المملكة العربية السعودية والقوات اللبنانية، تصب في خدمة لبنان وكل اللبنانيين، وللدكتور جعجع علاقات مميزة مع الكثير من الدول الأجنبية والعربية، تستثمر جميعها في مصلحة لبنان”.