لبنان | الراعي: تمضي المرحلة الصعبة برفض الهيمنة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن تفاقم الوضع بات يشكل خطراً علينا.

وقال في عظة الأحد: “كل ما ترونه اليوم مرحلة صعبة نعم وتمضي بالصلاة والصمود بحسن الخيار والتمسك بالثوابت ووحدة الصف والعمل الوطني الدؤوب بتغيير الواقع بالوسائل الديمقراطية ورفض الهيمنة”.

أكد أن ما حققه آباؤنا وأجدادنا كان بعرق الجبين ودمائهم ومن يقاوم لا يتقبل العمالة ومن يسترجع التاريخ القديم والحديث يعلم أن الموارنة ما تعرضوا للحروب والاضطهاد إلا لأنهم رفضوا العمالة والخضوع وآثروا الصداقة والتحالف على أسس الكرامة الشخصية.