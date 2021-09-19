لبنان | درجات الحرارة إلى الارتفاع مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، في وقت يسيطر طقس صيفي مستقرّ وحارّ نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء يوم الأربعاء، حيث يتحول إلى خريفي متقلّب بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.

معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيلول بين 24 و32.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً إلى غائم ويتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تنشط الرياح أحياناً.

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط محلياً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و75 بالمئة.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل 759 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6:24

ساعة غروب الشمس: 18:38