لبنان | سعيد: نيترات البطاطا في البقاع تحت القانون والمراقبة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2021 11:41 صباحًا

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر” كاتباً: “نيترات البطاطا في البقاع تحت القانون والمراقبة… نيترات القتل في مرفأ بيروت مرّت بسكوت الكل لسنين طويلة حتى تفجّرت وفجّرت بيروت”.

يذكر أنه أعلنت وزارة الداخلية ضبط 20 طناً من نيترات الأمونيوم، السبت، في سهل بدنايل في البقاع. وتوجه وزير الداخلية، بسام المولوي، إلى موقع الشحنة في منطقة البقاع وتفقد الشاحنة في بدنايل.

وقال: إن “القوى الأمنية أبعدت المواد إلى مكان بعيد”، وأشار إلى أنه لم يتحدث عن الأشخاص الموقوفين والتحقيق، منوها بمهام قوى الأمن الداخلي اليقظة لحماية المواطن، ومشيرا إلى أنه “في هذه الظروف الصعبة لا تزال تقوم بدورها”.

وأكد مولوي أنه سيعطي التعليمات لإجراء مسح كامل لكشف إذا ما كانت توجد أي مواد في المنطقة تشكل خطرا على المواطنين، لافتا إلى أنه “سوف نقوم بجهد لنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أماناً”.