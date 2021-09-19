لبنان | كيف ردّت مصادر ميقاتي على تصريح وزير الخارجية الإيراني؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

ردّت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية لم تطلب أيّ شحنة وقود من ايران.

يذكر أن خطيب زادة اعتبر أنّ ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا انه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

وجاء تصريحه رداً على كلام ميقاتي الذي اعتبر أنّ إرسال الوقود الايراني انتهاك لسيادة لبنان: “الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها”.

وأضاف: “هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود”.

وتابع المتحدث: “انني لا ابدي الرأي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها”.

وأكد أن السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار”.