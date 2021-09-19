لبنان | الثقة للحكومة الجديدة بـ94 صوتاً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقع وزير الزراعة عباس الحاج حسن في تصريح له على هامش تقديمه التعازي بالراحل الشيخ عبد الأمير قبلان في نظمته الجامعة الإسلامية في بعلبك ان تكون الثقة للحكومة امام المجلس النيابي يوم غد الاثنين بـ94 صوتاً.

وقال إنّ هذا الأمل سيؤدي الى دفعة جديدة إيجابية في الشارع اللبناني من خلال الاسراع وابلاغ المجلس الإداري بشكل سريع.

وأضاف: “لا شك أن العمل الحكومي شهد من خلال جلسات صياغة البيان الوزاري التفاعل الحقيقي لقوى وطنية تعمل بجد للخروج من هذا النفق، وأعتقد جازما ان العمل في وزارة الزراعة وباقي الوزارات سيكون نحو الدفع بإيجابية والايجابية فقط، ولا اشتباك، والاساس والعمل من الحل الأساسي هو مساعدة المواطنين الذين يعانون على شتى المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.