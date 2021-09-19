لبنان | استقرار في دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 15000 ليرة لبنانية للشراء و14900 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه يتعين على الحكومة التي تم الاتفاق عليها أخيراً، بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء التصدي لإحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي في التاريخ الحديث.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.