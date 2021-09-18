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لبنان | في بريتال.. حملة دهم للجيش وتوقيفات

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كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 16/9/2021، نفذت دورية من مديرية المخابرات حملة دهم في بلدة بريتال وأوقفت كلا من (أ.ع)، (م.ط)، (م.أ) و(خ.ط) والسوريين (ع.ح) و(ع.خ)، لقيامهم بتأليف عصابة سرقة سيارات ودراجات نارية وسلب بقوة السلاح.

وأثناء عمليات الدهم تعرضت الدورية الى اطلاق نار وقذيفة “أر بي جي” ما أضطر عناصرها للرد من ‏دون وقوع إصابات وعثرت داخل منازلهم على 3 ‏سيارات مسروقة، ودراجتين ناريتين مسروقتين، اضافة الى عدد من بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية المزورة، ومبلغ مالي وأجهزة هواتف خلوية.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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