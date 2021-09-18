لبنان | كتاب من لبنان لمجلس الأمن.. “لمنع أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها”

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 9:47 مساءً

رفعت مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، كتاباً الى كل من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

وطالب لبنان مجلس الأمن ب “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان”.

كما طالب لبنان بـ”منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.