لبنان | نسبة “الآزوت” بنيترات الأمونيوم المضبوطة اليوم “مرتفعة جدا”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 8:33 مساءً

أفادت معلومات قناة الـLBCI، أن “نسبة الآزوت في نيترات الأمونيوم التي تم ضبطها بشاحنة في سهل بدنايل هي 34.7 وهي نسبة مرتفعة جدا ومماثلة لنسبة الأزود التي كانت في ​العنبر​ رقم 12 في ​مرفأ بيروت​، والتي انفجرت كمية منها في الرابع من آب 2020”.

وأوضحت مصادر القناة أن “نسبة الآزوت في الأسمدة الزراعية لا تتجاوز ال28، وعدد الموقوفين في قضية اليوم هو 3، وهم صاحب المستودع وابنه وسائق سوري، وقد أجري تحليلين متطابقين أثبت أن نسبة الآزوت 34.7 وهي نسبة مرتفعة جدا، و​التحقيقات​ مستمرة لمعرفة مصدر الشحنة ووجهتها”.

ولم تعلن السلطات حتى الآن وجهة الشاحنة او ما اذا كانت تلك الكميات مخصصة للاستخدام في الزراعة كون مادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية. ويمكن استخدامها أيضا في تصنيع المتفجرات، وفقا لـ”فرانس برس”.