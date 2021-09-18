لبنان | تدابير سير يوم غد الأحد من أوتوستراد المعاملتين حتى عنّايا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 8.00 من تاريخ 19-9-2021، سيُنظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة كأس لبنان للطريق، وذلك انطلاقاً من أوتوستراد المعاملتين/ مقابل مدخل كازينو لبنان، وصولاً إلى شكّا، والعودة إلى جبيل، ثم صعوداً باتجاه عنّايا (نقطة الوصول).

سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق التي سيسلكها السباق، اعتباراً من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور، لحين انتهاء السباق.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.