لبنان | ينشط وشريكته بترويج المخدرات في الشويفات هذا ما ضبط بحوزتهما

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“توافرت معلومات لدى مفرزة البحث والتدّخل في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في مدينة الشّويفات.

بعد عملية رصد وتعقّب، أوقفته قوّة من المفرزة في المدينة المذكورة، على متن سيّارة نوع “بيجو”، ويدعى: م. أ. (من مواليد عام 1976، لبناني).

بتفتيشه والسيّارة، ضبطت بحوزته كمية من المخدّرات موضّبة في /840/ ظرفاً، معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

– /822/ غ. من مادّة الكوكايين.

– /656/ غ. من مادّة باز الكوكايين.

– /73/ غ. من مادّة حشيشة الكيف.

ومن خلال المتابعة، جرى تحديد مكان إقامة شريكته في عمليات الترويج -وهي مالكة السيّارة التي أوقف على متنها- فتمّ توقيفها في الشويفات أيضاً، وتُدعى: ر. ش. (من مواليد عام 1986، فلسطينية).

أودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.