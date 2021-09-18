لبنان | ارتفاع في درجات الحرارة.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات فجرا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيلول بين 24 و32).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات فجرا. الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل. الثلاثاء: مشمس اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 36 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ليلا، سرعتها بين 8 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 18,43