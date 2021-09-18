لبنان | ضبط 20 طناً من نيترات الأمونيوم.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 2:58 مساءً

زار وزير الداخلية القاضي بسام المولوي منطقة البقاع في زيارة هي الأولى بعد توليه مهام وزارة الداخلية.

وكانت محطته الأولى في مركز القيادة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي حيث التقى كبار ضباط قوى الأمن الداخلي بحضور العقيد ربيع مجاعص قائد القوى الإقليمية في قوى الأمن الداخلي.

ثمّ تفقد المولوي مضبوطات شاحنة محملة بعشرين طناً من نيترات الأمونيوم ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية.

واطّلع المولوي على المضبوطات بعدما نقلت الشاحنة من بعلبك الى منطقة آمنة في سهل بدنايل.