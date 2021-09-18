لبنان | التيار الكهربائي مقطوع في عكار منذ أسبوعين والأهالي يناشدون الدولة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 1:59 مساءً

ناشد رؤساء بلديات ومختارو وأهالي قرى وبلدات الكنيسة وتلبيبة والسماقية والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكار، وزارة الطاقة وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان وشركة BUS، الإسراع في إعادة التيار الى المنطقة، بعد انقطاعه منذ أكثر من أسبوعين نتيجة إقدام مجهولين على سرقة الأسلاك النحاسية لشبكة التوزيع من على أكثر من خمسة أعمدة بين بلدتي الكنيسة وتلبيبة بمسافة تزيد على 500 متر تقريبا.

ولفتوا الى أنهم كانوا أبلغوا مؤسسة كهرباء لبنان عبر إدارة مكاتبها في بلدة حلبا، بالأمر، منذ ذلك الحين، ولكن نظرا إلى ضعف الإمكانات وعدم القدرة على تأمين أسلاك بديلة، لا يزال سكان هذه البلدات محرومين من التيار، ومعظم الأنشطة الحياتية والزراعية شبه متوقفة.