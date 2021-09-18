لبنان | “خطوة للعسكريين”.. طليس: ميقاتي أكد لي موافقته على خطة النقل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2021 12:37 مساءً

أشار رئيس اتحادات نقابات ​النقل البري​ ​​بسام طليس​، إلى أنه “هناك خطوة للعسكريين، بمجرد أن تبدأ خطة الدعم لقطاع النقل​، فإذا كانت تعرفة السيرفيس 10 آلاف، ستكون للعسكري بـ5 آلاف”.

وأوضح، في حديث تلفزيوني، أن “بالنسبة لتعرفة النقل، فهي تصدر عن ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، وأهم نقطتين في ما يصدر هو أسعار المحروقات والصيانة”، لافتًا إلى أن “المشكلة في شركات الصيانة، فهي تسعّر على الدولار، ولا يوجد سعر ثابت، والحل يأتي من الدولة”.

وأكد طليس، أنه “عرضت ​خطة النقل​ على رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، وأكد لي أنه موافق على الخطة، ويوجد لي اجتماع قريب مع وزير الأشغال والنقل ​علي حمية​، ويمكن أن يصدر المرسوم بخطة النقل بعد جلسة الثقة، ومن المفترض أن تكون في أولى جلسات الحكومة”.