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لبنان | مخزومي: ندعو بريطانيا والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

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كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

النائب فؤاد مخزومي

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة عشاء في دارته، السفير البريطاني إيان كولار، والمسؤول السياسي في السفارة غافن تنش، بحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين ورئيس بلدية يحشوش كارل زوين. وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وشدد مخزومي على أهمية العلاقات اللبنانية – البريطانية، شاكراً على اهتمام المملكة الدائم بلبنان واستقراره، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتحديات التي يواجهها اللبنانيون.

ودعا مخزومي بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، خصوصاً مع قيام حكومة لا تختلف عن سابقاتها في أسلوب التشكيل والتحاصص، ولا يمكن أن تلبي طموحات اللبنانيين في الخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مراهناً على تمسك اللبنانيين والشباب اللبناني خصوصاً، والمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات النيابية مقدمة حقيقية للتغيير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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