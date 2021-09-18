لبنان | طليس: تسعيرة النقل البري تخضع لنظام السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

اشار رئيس اتحادات نقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، الى “أننا لا نستطيع ان نقول شيئًا في قضية التسعيرة كي نرى ما تريده منا الحكومة الجديدة”.

ولفت، في حديث إذاعي، إلى أنه “إذا كانوا يريدون الاكمال بآلية الدعم المتفق عليها سابقًا، سيصار الى تحديد تسعيرة مخفضة، وإلا فإن التسعيرة سترتفع حكما، وسيكون هناك تسعيرة جديدة”.

وأكد طليس، أن “تسعيرة النقل البري تخضع لنظام السوق السوداء الان، نظرًا لازمة البنزين”، موضحًا أنه “لا ألوم السائقين العموميين، اذ ان وضعهم صعب، ولا يحسدون عليه”.