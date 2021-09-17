لبنان | توقيف “علي الجندي”.. بائع بنزين السوق السوداء في إحدى محطات “صور”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 13-9-2021، تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل مسدّسًا حربيًّا على وسطه -بشكل ظاهر وعلني- أثناء قيامه بتعبئة “غالونات بنزين”، والتسويق لبيعها في السوق السوداء، وذلك داخل إحدى محطّات المحروقات في مدينة بعلبك.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته.

بتاريخ 16-9-2021، تمكّنت قوّة من الشّعبة من توقيفه بعد رصده في مدينة صور، حيث تبين أنه يدعى:

ع. ح. (من مواليد عام 1992، لبناني) ملقّب بـ “علي الجندي”.

تم تسليمه إلى فصيلة صور في وحدة الدّرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.