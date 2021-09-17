لبنان | المحطات تبدأ بفتح أبوابها من اليوم.. هل ستختفي الطوابير؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 02:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن المحطات تبدأ بفتح أبوابها من اليوم لأن الشركات بدأت بتوزيع المحروقات لكن هناك شركات لم تصل إليها البواخر لذا الأزمة ستبقى موجودة لكن ابتداءً من يوم الاثنين ستتحسّن الأوضاع لكن هذا لا يعني أنّ الطوابير ستختفي.

في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الجمعة، رفع سعر صفيحة البنزين 38%، فيما أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، حيث رفعت سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.