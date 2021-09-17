لبنان | أسعار الخضار والفواكه بالدولار؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 02:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا الأمين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان مزارعي لبنان، الى “ربط أسعار الخضار والفواكه بسعر الدولار، لأن المزارع فقد كل مقومات القطاعات الإنتاجية بغياب الدعم”.

وأعرب شومان في بيان، عن “اعتذاره من المستهلك، لعدم قدرة المزارع على الصمود”.

وقال: “كنا نأمل من الحكومة توفير الدعم للقطاعات الإنتاجية، وإذ بها ترفع البطاقة الحمراء بوجه المزارعين برفع الدعم عن كل المقومات التي تدعم المزارع”.