لبنان | وصول الباخرة الأولى من النفط العراقي إلى لبنان.. أين سيتم تفريغها؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

وصلت الباخرة الأولى من النفط العراقي، وسيتمّ تفريغ نصف الحمولة في معمل دير عمار والنصف الآخر في الزهراني.

في هذا المجال، قال مدير معمل دير عمار: “هذه الخطوة مهمّة وتساعدنا على الاستمرار كما نحن اليوم إلى حين وصول المزيد من المحروقات كي تزداد ساعات التغذية ونأمل وصول المزيد من الشحنات”.

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه الوزير السابق ريمون غجر مع وزير المالية العراقي، وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.