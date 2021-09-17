لبنان | هيئة IAA في منطقة إفريقيا تعقد المؤتمر الافتراضي الرابع لافريقيا الصاعدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2021 12:55 مساءً

تقدم قيادات IAA في منطقة إفريقيا بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين CNN و Brand Finance و Women In Marketing (CiC) وهيئة IAA العالمية، النسخة الرابعة من مؤتمر القيادة العالمية “Africa Rising – What’s Coming Next” المقرر عقده في فترة 28 إلى 29 أيلول 2021. في ضوء الجائحة الحالية، سيكون المؤتمر هذا العام إفتراضيّاً.

سيعرض مؤتمر هذا العام تحت شعار “إفريقيا إلى العالم” القيادة الفكرية والإبتكاريّة في هذه القارّة وسيتناول أهمية العلامات التجارية كمحرّك للنهوض الاقتصادي في إفريقيا.

وسيشهد مؤتمر هذا العام الإطلاق الحصري للائحة شركة Brand Finance لأفضل 150 علامة تجارية في إفريقيا. سيفتتح المؤتمر أول رئيس افريقي عالمي ورئيس مجلس إدارة IAA، السيد جويل نيتي وسيضم متحدثين من جميع أنحاء العالم ومن شركات مختلفة بما في ذلك LinkedIn و Google و Coca Cola و Mastercard والمزيد.