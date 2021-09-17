لبنان | طقس غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الـ”ويك أند”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستقر الطقس تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32)

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال وفي الداخل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع الاضافي في درجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 31 الى 23 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 70%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,22

– ساعة غروب الشمس: 18,43