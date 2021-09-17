لبنان | جنبلاط: لم نعد نعلم من أين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “لم نعد نعلم من أين تأتي قوافل المازوت والبنزين والنفط”.

وأضاف: “كترو المحبين الى درجة قد نصبح فيها بلداً مصدراً للنفط دون ترسيم حدود ودون تنقيب لا شمالاً ولا جنوباً ولا بحراً ولا براً”.

يذكر أنه دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من داعمته الرئيسية طهران، صباح الخميس، إلى لبنان، آتية من سوريا المجاورة.

كما وصلت الشحنة الأولى من الفيول العراقي إلى لبنان، الخميس، على أن تصل الشحنة الثانية الأسبوع المقبل، كما كان مقرَّراً في السابق.

وستجرى كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول المخصَّص لمعامل كهرباء لبنان بالفيول العراقي، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.