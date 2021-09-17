لبنان | دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2021 10:20 صباحًا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، 13950 ليرة للمبيع و14000 ليرة للشراء.

وكان قد اقفل مساءً، ما بين 14200 ليرة للمبيع و14300 ليرة للشراء.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.