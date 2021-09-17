لبنان | الدفاع المدني: 56 مهمة خلال 24 ساعة

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:
تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد35) :
o أعشاب (عدد30):
(م.جبل لبنان) (عدد17): بصاليم – وادي المعنية – دوحة الحص – خلدة – عين زحلتا – البوار –
نهر الكلب – بسابا – الفنار.
وأشجار : غزير – زوق مصبح – جون – دلهون – كترمايا – يحشوش.
ونفايات : الجديدة – ضبية.
(م. لبنان الشمالي) (عدد6) : محمرش – طرابلس.
وأشجار: كفرعبيدا – مجدليا.
وإطارات في كفرحزير.
وخيم زراعية في المنيه.
(م.عكار) (عدد2) : القليعات.
وأشجار في الشيخ محمد.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد2) : صيدا – الفوار/صيدا.
(م. النبطية) (عدد2) : كفرجوز – حبوش.
(م.البقاع) (عدد1): بر الياس.
o منازل (عدد1) : عاليه.
o سيارات (عدد3) : فان في كفرياسين – ديك المحدي – الحازمية.
o كهرباء (عدد1) : مولّد في حي البربارة/زحلة.
– نقل وإسعاف (عدد15) :
o حوادث (عدد9): ساحة أبو شاكر – بتغرين – برج حمود – تحويطة الغدير – الفرزل – حارة حريك
– بشامون – راس النبع – الجناح.
o حوادث سير (عدد6): المريجات وإنقاذ جريح من داخل سيارته – قصقص ونقل جريح الى المستشفى –
جل البحر ونقل جريحين الى المستشفى – عجلتون ونقل جريح الى المستشفى –
طريق عام زوق مصبح ونقل جريحة الى المستشفى – أوتوستراد الشيخ عباس
وسحب قتيل وجريحين من داخل سيارتهم.
– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : سحب مياه من داخل متجر في القبيات جراء السيول – إنقاذ مواطنين علقوا داخل
سياراتهم في القبيات جراء تبرك المياه.
– خدمات عامة(عدد4) : بحمدون – جعيتا – عماطور – البترون.
مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 56 مهمة.
وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.