لبنان | الدفاع المدني: 56 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد35) :

o أعشاب (عدد30):

(م.جبل لبنان) (عدد17): بصاليم – وادي المعنية – دوحة الحص – خلدة – عين زحلتا – البوار –

نهر الكلب – بسابا – الفنار.

وأشجار : غزير – زوق مصبح – جون – دلهون – كترمايا – يحشوش.

ونفايات : الجديدة – ضبية.

(م. لبنان الشمالي) (عدد6) : محمرش – طرابلس.

وأشجار: كفرعبيدا – مجدليا.

وإطارات في كفرحزير.

وخيم زراعية في المنيه.

(م.عكار) (عدد2) : القليعات.

وأشجار في الشيخ محمد.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد2) : صيدا – الفوار/صيدا.

(م. النبطية) (عدد2) : كفرجوز – حبوش.

(م.البقاع) (عدد1): بر الياس.

o منازل (عدد1) : عاليه.

o سيارات (عدد3) : فان في كفرياسين – ديك المحدي – الحازمية.

o كهرباء (عدد1) : مولّد في حي البربارة/زحلة.

– نقل وإسعاف (عدد15) :

o حوادث (عدد9): ساحة أبو شاكر – بتغرين – برج حمود – تحويطة الغدير – الفرزل – حارة حريك

– بشامون – راس النبع – الجناح.

o حوادث سير (عدد6): المريجات وإنقاذ جريح من داخل سيارته – قصقص ونقل جريح الى المستشفى –

جل البحر ونقل جريحين الى المستشفى – عجلتون ونقل جريح الى المستشفى –

طريق عام زوق مصبح ونقل جريحة الى المستشفى – أوتوستراد الشيخ عباس

وسحب قتيل وجريحين من داخل سيارتهم.

– إغاثة وإنقاذ (عدد2) : سحب مياه من داخل متجر في القبيات جراء السيول – إنقاذ مواطنين علقوا داخل

سياراتهم في القبيات جراء تبرك المياه.

– خدمات عامة(عدد4) : بحمدون – جعيتا – عماطور – البترون.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية: 56 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.