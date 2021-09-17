لبنان | الحلبي: “ما صرلي بالقصر إلا من مبارح العصر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير التربية عبّاس الحلبي: “ما صرلي بالقصر إلا من مبارح العصر”، معتبراً أن الوضع لا يحتمل سجالات سياسية داخل مجلس الوزراء لأنه سلطة إجرائية وبالتالي يجب أن يتّخذ الإجراءات.

وقال الحلبي في حديث تلفزيوني: “أنا لست غريباً عن الواقع التربوي واطّلعت على وضع هذا الملف الذي تضرر نتيجة الظروف التي نمر بها أسوة بسائر القطاعات”.

وأضاف: “البلد في أزمة كبرى والمدارس هي من الثوابت التي يجب المحافظة عليها والمدارس الخاصة مهمة كالمدارس الرسمية والأهل من جهتهم يعانون وللمعلمين حقوق وأنا سأسعى لتحصيل حقوقهم”.

وشدد الحلبي على ان “القطاع التربوي ضعف ولم ينهار”.

وأوضح أن لدينا مشكلة مالية فاذا توافرت الظروف المالية فان الاوضاع تستقيم، لافتا الى ان هناك مشروع قانون يسعى الى اقراره في مجلس النواب، مضيفاً: “المجتمع الدولي كان يقول لنا ألفوا حكومة كي نساعدكم، وإنقاذ القطاع التربوي أولوية”.

وعن تغييب موقع منصب المدير العام من قبل الوزير السابق طارق المجذوب، قال: “ابلغت الجميع ان “المدير العام” هو رأس الجهاز الاداري للوزارة وانا رجل مؤسساتي وسأعمل وفق القانون”.