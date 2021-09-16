لبنان | حاصباني: نواجه الوصول للعصر الحجري بشكل سريع جداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 31 ثانية

أشار الوزير السابق غسان حاصباني، إلى أن “القانون ينظم قطاع الاتصالات على أن يكون له دور في القطاع الاقتصادي”، متمنياً على وزير الاتصالات والحكومة الجديدة، أن “تبدأ بتطبيق قانون 431 وتعيين هيئة ناظمة للقطاع”.

ولفت حاصباني في حديث تلفزيوني إلى أنه “إذا لم يتم تطبيق هذه الإصلاحات، نحن نواجه الوصول للعصر الحجري بشكل سريع جدا، ويمكن إما أن يقوم المعنيون حينها برفع التعرفة على المواطن أو أن يستمروا بأخذ سلف، إلى ان يصبح هذا القطاع، تماماً كما هو وضع الكهرباء”.