لبنان | الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري وأرسلته الى مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء مساء اليوم انها انجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري، كما أقره مجلس الوزراء، وأرسلته الى الامانة العامة لمجلس النواب، وفق الاصول.

في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، البيان الوزاري للحكومة والتي ستطلب من مجلس النواب الثقة على أساسه. كما قرر المجلس أن يكون شعار الحكومة “معاً للإنقاذ”.

ونوه عون بـ”عمل اللجنة الوزارية التي أنجزت مهمتها بسرعة”، وتمنى على “جميع الوزراء الاستمرار في العمل والإنتاجية والتعاون، لان ذلك من أبرز أسباب نجاح الحكومة”.

وشدد على “ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وايلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة واقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين من دون تأخير”.