لبنان | رئيس الأركان تفقد الفوج المجوقل في غوسطا.. “القيادة ستبقى إلى جانب عسكرييها”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 05:11 مساءً - منذ 35 دقيقة

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، الفوج المجوقل في غوسطا، وجال في أقسامه واستمع إلى إيجاز عن المهمات والتدريبات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة، واجتمع بالضباط والعسكريين ونقلَ إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون. ونوّه بأداء الفوج الذي شكّل منذ إنشائه قبضةَ الجيش وذراعَه الصلبة، وخاض أشرس المعارك على امتداد الوطن وقدّم الشهداء دفاعًا عن سيادة لبنان ووحدة أبنائه.

كما أكد اللواء الركن العرم ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية، ومتابَعة التدريب لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة والتقيد بما يصدر عن القيادة.

وختم مشدداً على أنّ قيادة الجيش ستبقى إلى جانب عسكرييها بكل ما أوتيت من إمكانات خلال هذه المرحلة الصعبة.