لبنان | عون لأعضاء الحكومة الجديدة: الأوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 5:01 مساءً

التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في مسودة البيان الوزاري كما أعدتها اللجنة الوزارية لمناقشتها واقرارها في صيغتها النهائية، تمهيدا لطلب ثقة المجلس النيابي على اساسه.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في خلاله بالمستجدات.

وفي مستهل الجلسة توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشكر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة”.

وتمنى الرئيس عون “على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول اسباب النجاح، خصوصاً وأن الاوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين”.

من جهته أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل مجلس الوزراء على جوّ التعاون الذي ساد بين أعضاء اللجنة الوزارية التي تولت صوغ مسودة البيان الوزاري، مذكّراً بالحاجة الدائمة الى التضامن لتحقيق الانتاجية المطلوبة للحكومة.

كما شكر ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان.