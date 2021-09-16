لبنان | وصول الشحنة الأولى من الفيول أويل العراقي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 30 دقيقة

وصلت الى لبنان الشحنة الاولى من الفيول اويل العراقي لصالح مؤسسة كهرباء لبنان على ان تبدأ الباخرة بتفريغ حمولتها البالغة ٣٠ الف طن وذلك بعدما اعطت المديرية العامة للنفط الاذن بذلك مع التأكد من مطابقة المواصفات.

ولفت مدير معمل الزهراني أحمد عباس لقناة العراقية الإخبارية الى ان ” الباخرة العراقية محملة بـ ٣٢ ألف طن من الغاز أويل، وستوزع بالتساوي بين معمل دير عمار في الضنية ومعمل الزهراني في الجنوب، أي ١٦ ألف طن لكل جهة، بانتظار نتيجة فحص العينات التي تم أخذها وإرسالها إلى دبي، حتى يتم بعد ذلك التفريغ.”

واشار مدير معمل كهرباء دير عمار طوني يعقوب الى ان” الباخرة متواجدة في البحر ومحملة بالفيول العراقي بانتظار التفريغ، وهي عملية تبدو صعبة اليوم بالتحديد بسبب الطقس والرياح القوية، لذلك يتم العمل لتحديد موعد التفريغ بحسب الرصد الذي يقوم به فريق العمل.”