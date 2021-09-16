لبنان | تذكير هام من جمعية المصارف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 2:39 مساءً

ذكّرت جمعية مصارف لبنان أن المهلة النهائية للاستفادة من التعميم 158 هي في نهاية أيلول الحالي.

وأفادت في بيان انه “على الراغبين بالاستفادة من إمكانية سحب 400 دولار نقدا و 400 دولار على سعر صرف 12000 ليرة التوجه إلى مصارفهم وطلب لاستفادة من التعميم.”

وأوضخت انه “لا يمكن للعميل أن يستفيد من التعميم 151 (السحوبات على سعر 3900 ليرة للدولار) إذا اختار أن يستفيد من التعميم 158.”

ولفتت إلى أن ” الرواتب تُستثنى من هذا الإجراء حيث يمكن للعميل أن يستفيد من التعميم 158 بالإضافة إلى تحويل راتبه بالدولار إلى الليرة بحسب التعميم 151 ، أي على سعر 3900 ليرة للدولار.”

واعتبرت انه “يمكن للعميل أن يطلب وقف الاستفادة من التعميم 158 في أي وقت، ما يسمح له بالعودة إلى الاستفادة من التعميم 151 تلقائيا .”

وقالت “لا إشكالية على العقود الموقعة، وهي ضمن أطر العمل القانوني والمصرفي المعتاد.”

وختمت “لأي استفسارات إضافية يرجى الاتصال على الخط الساخن التابع لجمعية مصارف لبنان”.

للاطلاع على بيان الجمعية: