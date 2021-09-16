لبنان | استعدوا لتقنين قاسٍ.. “مياه بيروت وجبل لبنان” تدق ناقوس الخطر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أسفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لـ”كونها مضطرة لدق ناقوس الخطر في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها”. وأعلنت في بيان أن “مخزونها من المازوت بات صفرا لعدم تسليمها المازوت منذ الأسبوع الماضي، سواء من المنشآت أو شركات النفط بهدف تأمين تشغيل المضخات والمولدات، علما أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون بشكل يومي. يضاف إلى ذلك انقطاع الخطوط الإستثنائية من مؤسسة كهرباء لبنان إلى كل من محطات المياه في الضبية والأشرفية وجعيتا ما يفاقم مشاكل التغذية بالمياه”.

واعتذرت المؤسسة من المشتركين بسبب برنامج التقنين الذي يزداد قساوة في المناطق الساحلية كافة في بعبدا والمتن ووسط المتن وكسروان وجبيل والشوف وبعض مناطق العاصمة بيروت، واكدت أنها ستواصل مساعيها لحلحلة النقص في التغذية بالمياه، متمنية على المعنيين التجاوب وإيلاء هذه المسألة الإهتمام اللازم”.