لبنان | بو عاصي لـ عون: انت شو بتعمل بالضبط؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على”تويتر” كاتباً: “فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون حلفتَ يوماً بالله العظيم انك تحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها. دخلت صهاريج محملة بالمحروقات الى لبنان دون أي احترام للانظمة والقوانين فما هو موقفك؟ من سيخزّن ويبيع هذه المواد، كيف تحددت الاسعار؟”

وأضاف “من سيستفيد من الاموال الناتجة عن البيع؟ ما الرابط بينه وبين المالية العامة والضرائب، ووفقا لأي معايير قانونية؟ كنائب للأمة اللبنانية اطالب بموقف منك لأنك رئيس البلاد، اقسمت على احترام الدستور والقوانين كما حفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه. كمواطن اسألك: انت شو بتعمل بالضبط؟”