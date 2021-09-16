لبنان | “الصهاريج الايرانية”.. قيومجيان: قليل من الكرامة الوطنية يكفينا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 12:58 مساءً

غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “كل البروباغاندا “الحسنة”حول الصهاريج الايرانية الخاضعة للعقوبات لا تلغي مسؤولية الدولة عن تأمين متطلبات الناس مع دعم أو بدونه تدخل الصهاريج عبر معابر غير شرعية لا جمارك لا موافقة من وزارة الطاقة المسؤولة عن النوعية والمعايير لمن ستسلم وأين سيتم التخزين وفق أي أسعار سيتم البيع؟”.

وأضاف “أين دولة الرقابة والقانون والسيادة وكأنما لبنان أرض سائبة أفي حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والعلاقات العربية الدولية؟ أم الأمن الاجتماعي وضبط الحدود ومنع التهريب؟ للحزب شأن الاهتمام بناسه أما نحن، فقليل من الكرامة الوطنية يكفينا خبزنا ع الصاج اللبناني مش ع التنور الايراني.