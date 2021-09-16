لبنان | عبدالله: لخفض سن الإقتراع إلى الـ 18 عاماً واعتماد كوتا نسائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 9:06 صباحًا

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “وبما أن قانون الانتخابات الهجين الذي تتمسك به شريحة من اللبنانيين استجابة لهواجس حسن التمثيل، هو الذي سيعتمد مع بعض التعديلات غير الجوهرية، أصبح لزاما علينا خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، واعتماد كوتا نسائية بنسبة ٣٠% كحد أدنى مرحليا. ولنبعد هذا التعديل عن أية حسابات طائفية”!