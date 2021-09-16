لبنان | رفع الدعم عن المحروقات في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت مصادر نفطية لـ”صوت لبنان” ان قرار المديرية العامة للنفط امس بفرض عدم تسليم السوق المحلي اي كمية من المشتقات النفطية هو من أجل إحصاء كمية المخزون المتبقي المدعوم وفق آلية ال٨٠٠٠ لدى الشركات المستوردة والموزعة وتحويل هذه الكمية إلى غير مدعومة كليا وبالتالي وبحسب المصادر قد يرفع الدعم عن المشتقات النفطية هذا الأسبوع.

وكشفت المصادر لصوت لبنان ان منشآت النفط في طرابلس والزهراني بدأت صباح اليوم بتسليم المازوت غير المدعوم للشركات الموزعة.