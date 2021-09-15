لبنان | “التنمية والتحرير” رداً على باسيل: فاسق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

ردّت أوساط كتلة التنمية والتحرير على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول: “فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك “عمه” ليحكم”.

يذكر أن باسيل أكد في حديث أن فكرة “الرئيس القوي والمكون القوي” ضمن التوازن محوها بين عامي 1990 و2005 وعندما عادت رأوا انها لا تناسب مصلحتهم، ‏اي مصلحة المنظومة، وقوامها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وآخرون، وهي تبحث دائماً عن غطاء مسيحي يستعملونه واجهة وهمهم خنق الرئيس ‏القوي والشريك القوي الذي لا يتعايش مع مطالبهم ولا يلبيها.

وأضاف: “عندما يقول بري الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الأمور”.