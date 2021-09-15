لبنان | محطات المحروقات ستبقى مقفلة غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 8:55 مساءً

كشفت معلومات صحفية عن أن محطات المحروقات ستبقى مقفلة غداً وقد نلاحظ بعض الانفراجات مطلع الأسبوع المقبل.

في هذا المجال، طلبت المديرية العامة للنفط من الشركات المستوردة العاملة على الأراضي اللبنانيّة عدم تسليم البنزين والمازوت المدعوم غداً إلى أيّ من العملاء في لبنان.

ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت في أغسطس الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 16 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار.

وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان قد ارتفعت بنحو 3 أضعاف خلال شهرين فقط.