لبنان | “لن يُصرف دولار واحد من صندوق النقد بلا تدقيق ومراقبة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 10 دقائق

أكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه “لن يصرف دولار واحد من الأموال التي رصدت من قبل صندوق النقد الدولي من دون تدقيق ومراقبة”.

وشددت على أن الحكومة تواصلت مع صندوق النقد الدولي يوم السبت ومن المفترض الإسراع في عقد الاجتماعات.

وأشارت مصادر ميقاتي إلى أنه لا يمكن رفع الدعم عن الدواء وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020 وخلافات على تقاسم المقاعد الوزارية بين القوى الرئيسية.

وتعمقت، خلال هذه الفترة، الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت معالمها صيف عام 2019، وبات معها 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.