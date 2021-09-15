لبنان | كورونا لبنان.. استقرار بعدّاد الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 615532، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

في المقابل، أعاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، التأكيد على فعالية اللقاحات وحمايتها المواطنين من مخاطر كورونا، فأشار إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس كورونا كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.

وأضاف في تغريدة سابقة له أنّ “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد 91%”.