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لبنان | وزير الطاقة: الوزارة لديها عدادات كهرباء وليس عليها اي متأخرات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

وليد فياض

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان التالي: “ان ما يتم تداوله عن تغريدات صادرة عن وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، من بينها واحدة يشير فيها الى ان مبنى وزارة الطاقة يعتمد كليا على مولدات الكهرباء لا على كهرباء لبنان هو كلام غير صحيح، وللتوضيح الوزارة لديها عدادات كهرباء وليس عليها اي متأخرات لكهرباء لبنان.

ونعيد ونكرر مجددا ان الحساب الذي تطلق منه التصاريح هو وهمي وخاطىء، وعندما يصدر عن الوزير اي تصريح سيكون عبر مكتبه الاعلامي او اي تغريدة، ستكون عبر حساب يعلن عنه رسميا في وقت لاحق”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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