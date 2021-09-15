لبنان | أهالي شهداء مرفأ بيروت: مغادرة دياب لبنان اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 5:35 مساءً

اعتبر أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت أن مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان وهو على اتم البينة بتحديد جلسة لاستجوابه في ٢٠ ايلول بمثابة اهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة.

ورأوا ان هذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والافلات من العقاب والذي تشيعه قوى سياسية منذ ٢ تموز الماضي اي منذ اصدر المحقق العدلي طلبات اذن بملاحقة نواب وموظفين عامين.

وقالوا ” بات من الثابت لنا ان المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي غسان عويدات يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من اسباب الارتياب بحياديته. آخر الاثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة احضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الاخير واستجوابه. يوحي هذا التأخر المتعمد كأنما ثمة تواطأ بين النيابة العامة التمييزية واحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة. وهو تواطؤ ليس بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي حياله”.

كما دعا الاهالي محكمة التمييز الاسراع في تنحية خوري، محذرة الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحق الجميع، وأشار الاهالي إلى أن هذه النيابة التي ان وجدت لحماية حقوق المجتمع تتحول الى سيف لاصحاب النفوذ في قلبه، وما يجري في قضية المرفأ ليس الا احد الامثلة عما يجري في مجمل القضايا الاخرى التي تعني الناس جميعا، وأكدوا أنهم لن يسمحوا ولن يقبلوا بمزيد من المماطلة والتسويف، معتبرين أنه على الجميع تحمل مسؤولية ردود افعالهم.