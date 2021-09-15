لبنان | إليكم ما تتضمّنته مسودة البيان الوزاري!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 14 دقيقة

كشفت “رويترز”, أن “مسودة البيان الوزاري نصّت على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان”.

وأشارت، إلى أنّ “الحكومة تلتزم في مسودة البيان الوزاري بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وأكدت “أن المسودة تدعو إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذيًّا قصيراً ومتوسط الأمد، وتثمن المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي”.