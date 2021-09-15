لبنان | ايلي محفوض لـ”صوت بيروت انترناشونال”: قريباً.. “حزب الله” كتيبة الحرس الثوري في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 4:38 مساءً

تحدد مسار قافلة الصهاريج التي ستنقل المازوت الايراني من مرفأ بانياس السوري الى بعلبك واستكملت قيادة منطقة البقاع في “حزب الله ” التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والادارية وستسلك المحروقات فيما بعد الى الوجهة المحددة لها بعضها سيكون هبة مجانية كما اعلن حسن نصر الله والبعض الاخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية.

‎وعلى الرغم من نفي وزير الطاقة السابق ريمون غجر علمه بهذه الصهاريج الا انه بات امرا واقعا ستتظهر معالمه خلال ايام ونال الموافقة ولو غير المباشرة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم تعيينه رسميا فكيف يقرأ رئيس حركة “التغيير” ايلي محفوض المستجدات ان كان على صعيد عبور النفط الايراني الى لبنان والسياسة التي سينتهجها الرئيس ميقاتي وهل سيتشاركها مع قوى أخرى.

‎يكرر محفوض كلامه عن الحكومة “نحن امام حكومة حزب الله، 8 من الحزب، و8 بيشتغلوا عنده و8 بيخافوا منه”، وبسؤاله عن دور ميقاتي وقدرته على تسيير الحكومة وفق طروحاته المعلنة رأى محفوض ان الوضع يشبه عبارة وردت في اغنية للفنانة فيروز “ضاع شادي” وهذا الامر يعني ان قبول ميقاتي بالامر جاء بعد اشارة تلقاها من خارج الحدود وهو تعاطى معها انطلاقا من المقاربات والتفاهمات الدولية التي حصلت لان الجميع يعلم ان الليلة التي سبقت اعلان ولادة الحكومة كانت ترجح اعتذاره الا انها عبرت الى التوقيع الرسمي في وقت انتفت فيها حاجة الايراني للضغط من خلال الساحة اللبنانية لعدة اسباب ابرزها الارباك الاميركي على صعيد علاقاته الخارجية والذي انفجرت معالمه في افغانستان يضاف اليها محاولة الفرنسيين اقناع الادارة الاميركية بضرورة تأجيل مفاوضات فيينا اما على صعيد الساحة الداخلية والتي تشكل عامل ضغط كبير على الوضع الداخلي لـ”حزب الله” الذي بدأ يشعر بتململ بيئته وهذا الامر يشكل الخطر الاكبر عليه لان قوته مستمدة من هذه البيئة “المؤدلجة” والتي لا وجود لكلمة “لا” فيها لان الاوامر مستمدة من ولاية الفقيه” وهذه المعطيات انتجت الحكومة الميقاتية وان التوافق على الخطوط العريضة مع “حزب الله” افرج عنها وتجلى ذلك واضحا من خلال ردود فعل اعضاء نادي الرؤساء الذي تبعثرت مواقفه بين مرحب ومربك ومنتقد.

‎وتابع محفوض البنود الذي تم التوافق عليها بين ميقاتي و”حزب الله”ممنوع على الاول تخطيها وهي تتقدم بخطورتها وباستراتيجيتها على موضوع بواخر النفط الايرانية التي ستكون بداية “ايرنة” لبنان بشكل كامل وهي نوع من جس النبض لوضع لبنان بالكامل في مرحلة تشبه فرض “الطائف” وتكليف السوري الاحتلال المباشر على كامل مساحة الـ10452 كلم مربع وسنرى دوراً “لحزب الله” يشبه الدور الذي يقوم به “الحشد الشعبي” في العراق في أوج قوته ووظيفة “الحرس الثوري الايراني” الذي تتفوق على مؤسسات الدولة.